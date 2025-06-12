نقلت وكالة “رويترز” عن قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، أنه أرجأ الإدلاء بشهادته أمام المشرعين اليوم الخميس؛ بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

قائد "سنتكوم" يؤجل الإدلاء بشهادته أمام المشرعين

وكان من المقرر أن يمثل الجنرال كوريلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ اليوم الخميس للإدلاء بشهادته، إلا أن الموعد تأجل في ظل الوضع الراهن في المنطقة.

مغادرة موظفي الخارجية الأمريكية وعائلاتهم في العراق والبحرين والكويت

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أشارت إلى أن وزارة الخارجية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم في العراق والبحرين والكويت، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة يوم الأربعاء إنها على علم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز.

ويأتي ذلك على خلفية التحذيرات الأمريكية لإيران من "عواقب وخيمة" في حال تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي، والتي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال القيام بأي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.