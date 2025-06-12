الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب التوتر في الشرق الأوسط، قائد "سنتكوم" يؤجل الإدلاء بشهادته أمام المشرعين

قائد القيادة الوسطى
قائد القيادة الوسطى الأمريكية، فيتو

نقلت وكالة “رويترز” عن قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، أنه أرجأ الإدلاء بشهادته أمام المشرعين اليوم الخميس؛ بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

 

قائد "سنتكوم" يؤجل الإدلاء بشهادته أمام المشرعين

وكان من المقرر أن يمثل الجنرال كوريلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ اليوم الخميس للإدلاء بشهادته، إلا أن الموعد تأجل في ظل الوضع الراهن في المنطقة.

 

مغادرة موظفي الخارجية الأمريكية وعائلاتهم في العراق والبحرين والكويت

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أشارت إلى أن وزارة الخارجية سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم في العراق والبحرين والكويت، في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة يوم الأربعاء إنها على علم بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تصعيد النشاط العسكري مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات البحرية.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر عند المرور عبر الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز.

ويأتي ذلك على خلفية التحذيرات الأمريكية لإيران من "عواقب وخيمة" في حال تعثر المفاوضات حول الاتفاق النووي، والتي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الأخيرة، بينما أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال القيام بأي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادة الوسطي الامريكية قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا مايكل كوريلا سنتكوم الشرق الأوسط

مواد متعلقة

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

أمريكا: إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

ظرف قهري يمنع الخطيب من السفر لدعم بعثة الأهلي في مونديال الأندية

يونيكورن، قس وحاخام يهودي يلتقيان أحمد الشرع ويكشفان اسمه الحركي

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره

النيابة العامة تحفظ التحقيقات في واقعة سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية، عيار 21 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الغابة في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق النجاح

عالم أزهري: مشاهدة مسلسلات البلطجة والعري حرام شرعًا والتوبة منها فريضة

المزيد
الجريدة الرسمية