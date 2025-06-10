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خارج الحدود

أمريكا: إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

اليورانيوم، فيتو
اليورانيوم، فيتو

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الثلاثاء إن إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما يهدد بعواقب كارثية.

مكالمة ترامب ونتنياهو الهاتفية

وأمس، أعلنت دولة الاحتلال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لـطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب هذا المساء" وأبلغه الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

 

بدائل فشل الاتفاق مع إيران

وكان الرئيس ترامب، قد صرّح يوم الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لـتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

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