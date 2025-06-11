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خارج الحدود

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

القاعدة الأمريكية
القاعدة الأمريكية في البحرين، فيتو

كشف مسؤول أمني عراقي ومصدر أمريكى، مساء اليوم الأربعاء، عن استعداد السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية "بغداد"، لبدء عملية إخلاء منظمة لموظفيها بسبب تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة.

 

أمريكا ترفع حالة التأهب في قواعدها العسكرية بالمنطقة

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تحذير رسمي إيراني باستهداف القواعد الأمريكية في حال فشل المحادثات النووية أو اندلاع مواجهة مع الولايات المتحدة.

فيما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن وزارة الخارجية الأمريكية سمحت لمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من كل من البحرين والكويت، كما أكد مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز"، أن أفراد عائلات العسكريين الأمريكيين في البحرين يحق لهم المغادرة مؤقتًا بسبب تصاعد التوترات.

من جانبها أعلنت البحرية الأمريكية عن حالة التأهب القصوى بقاعدتها العسكرية في البحرين.

تهديد إيران باستهداف القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط 

وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني (المعروف باسم عزيز ناصر زادة) قد قال في وقت سابق من اليوم، بأن طهران ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية أو إذا اندلع صراع مع واشنطن، في تصعيد واضح للخطاب الإيراني.

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