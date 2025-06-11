الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عراقجي: التوصل إلى اتفاق يضمن سلمية النووي الإيراني بات في المتناول بشرط

علم إيران، فيتو
علم إيران، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن “التوصل إلى اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد شريطة رفع العقوبات المفروضة على طهران واستمرار عمليات تخصيب اليورانيوم”.

وأضاف عراقجي: الترويكا الأوروبية كان لديها 7 سنوات لتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي لكنها فشلت عن عمد أو عجز.

وتابع عراقجي الترويكا الأوروبية تصعد المواجهة عبر مطالبة عبثية بمعاقبة إيران لأنها مارست حقها بموجب الاتفاق النووي.

واختتم: أي خطأ استراتيجي ترتكبه الترويكا الأوروبية يجبر إيران على الرد بقوة.

وقبل وقت سابق قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما يهدد بعواقب كارثية.

مكالمة ترامب ونتنياهو الهاتفية

وأعلنت دولة الاحتلال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لـ طهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب هذا المساء" وأبلغه الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

بدائل فشل الاتفاق مع إيران

وكان الرئيس ترامب، قد صرح يوم الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لـتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرنامج النووي الإيراني الخارجية الايراني القيادة الوسطي الامريكية إيران الرئيس ترامب

مواد متعلقة

الثاني خلال 24 ساعة، حريق بحاوية بتروكيماويات في إيران

إيران تكتسح كوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أمريكا: إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

بيان مصري حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالمنيا (صور)

مأساة تهز سوهاج، عامل ينهي حياة 3 من أبنائه ويشنق نفسه

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

ترامب يعلق على اعتذار إيلون ماسك منه

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الممترين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 147 من سورة البقرة (فيديو)

للحجاج العائدين، الإفتاء توضح آداب الرجوع من الحج

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية