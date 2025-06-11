عراقجي: التوصل إلى اتفاق يضمن سلمية النووي الإيراني بات في المتناول بشرط

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن “التوصل إلى اتفاق يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني أصبح في متناول اليد شريطة رفع العقوبات المفروضة على طهران واستمرار عمليات تخصيب اليورانيوم”.

وأضاف عراقجي: الترويكا الأوروبية كان لديها 7 سنوات لتنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي لكنها فشلت عن عمد أو عجز.

وتابع عراقجي الترويكا الأوروبية تصعد المواجهة عبر مطالبة عبثية بمعاقبة إيران لأنها مارست حقها بموجب الاتفاق النووي.



واختتم: أي خطأ استراتيجي ترتكبه الترويكا الأوروبية يجبر إيران على الرد بقوة.

وقبل وقت سابق قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران واصلت زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما يهدد بعواقب كارثية.

مكالمة ترامب ونتنياهو الهاتفية

وأعلنت دولة الاحتلال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لـ طهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب هذا المساء" وأبلغه الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

بدائل فشل الاتفاق مع إيران

وكان الرئيس ترامب، قد صرح يوم الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لـتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

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