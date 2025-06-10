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خارج الحدود

نتنياهو يزعم: هناك تقدم كبير في مفاوضات صفقة التبادل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات صفقة تبادل الأسري.

مفاوضات صفقة تبادل الأسري

وأضاف نتنياهو: من المبكر إعطاء الأمل لكننا نعمل دون تلكؤ في هذه الساعات من أجل صفقة تبادل.. نعمل في كل وقت من أجل الصفقة وأتمنى أن نستطيع التقدم.

وتابع نتنياهو: قواتنا شنت اليوم هجوما إضافيا على اليمن وهذه المرة نفذه سلاح البحرية.

مكالمة ترامب ونتنياهو الهاتفية

وأمس، أعلنت دولة الاحتلال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لـطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب هذا المساء" وقد أبلغه الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنها تتوقع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

بدائل فشل الاتفاق مع إيران

وكان الرئيس ترامب، قد صرّح يوم الإثنين، بأن بدائل فشل الاتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي "خطيرة للغاية".

وأضاف ترامب أن إيران "تسعى لـتخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن طهران "تطلب أشياء لا يمكن تنفيذها".

وشدد على أنه يقوم "بالكثير من العمل مع إيران"، واصفا فريق مفاوضيها بأنه "صعب المراس".

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