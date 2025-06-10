الثلاثاء 10 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الإيرانية تعلن موعد ومكان انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات مع واشنطن

وزارة الخارجية الإيرانية،
وزارة الخارجية الإيرانية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية موعد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاورات جرت بين الطرفين.


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان رسمي، إنه من المتوقع أن تعقد المحادثات، يوم الأحد المقبل، في العاصمة العمانية مسقط، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء.

ولم يقدم بقائي تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو مستوى التمثيل الأمريكي أو الإيراني.


وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط.

واستضافت السفارة العُمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر نفسه.
وفي 11 مايو الماضي، انقعدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بشأن المحادثات النووية.

وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ 5 من المحادثات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.


وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.

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