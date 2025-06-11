فوائد الزعفران، يحسن الرؤية ويحمي من الزهايمر وأمراض القلب

فوائد الزعفران، الزعفران من الأعشاب الفاخرة التي لها نكهة مميزة ولون صريح ويباع بأسعار عالية ويستخدم في الطهى وصناعة الحلوى.

وفوائد الزعفران، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعفران، أو كما يطلق عليه "الذهب الأحمر"، هو من أغلى أنواع التوابل في العالم، ويتميز بلونه الأحمر البراق ورائحته العطرية الفريدة، بالإضافة إلى طعمه المميز الذي يضفي نكهة خاصة على الأطعمة والمشروبات، والزعفران ليس مجرد نكهة أو لون، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي جعلته يستخدم منذ القدم في الطب الشعبي والحديث على حد سواء.

القيمة الغذائية للزعفران

وأضاف السيد، يحتوي الزعفران على مجموعة من المركبات الفعالة التي تمنحه خصائصه الطبية، كما يحتوى على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C، وفيتامين B6، والحديد، والمنجنيز، والبوتاسيوم.

فوائد الزعفران للصحة

فوائد الزعفران للصحة

وتابع، أن من فوائد الزعفران للصحة:-

يعرف الزعفران بقدرته على تعزيز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، مما يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، وتحسين المزاج وتقليل التوتر، وتقليل أعراض ما قبل الدورة الشهرية لدى النساء.

يحتوي الزعفران على مضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الجذور الحرة المسببة للشيخوخة والأمراض، وحماية الخلايا من التلف، والوقاية من أمراض القلب والسرطان.

الكروسين الموجود في الزعفران يساهم في تحسين الرؤية، خاصة لدى المصابين بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وحماية شبكية العين من الأضرار الناتجة عن التقدم في السن.

الزعفران قد يساعد في تحسين وظائف الدماغ، وتعزيز الذاكرة والتركيز، وتقليل أعراض مرض الزهايمر في مراحله المبكرة.

يساهم الزعفران في خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

يستخدم الزعفران منذ القدم لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم، والانتفاخ والغازات، وتحسين الشهية.

الزعفران يستخدم في العديد من وصفات التجميل الطبيعية، حيث يساعد في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة، ومنح البشرة إشراقة طبيعية، ومحاربة حب الشباب والبثور.

عند استخدام الزعفران موضعيا على الشعر أو كمكمل غذائي، فإنه يغذي فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر، ويقلل من التساقط ويزيد من كثافة الشعر.

محاذير استخدام الزعفران

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الزعفران العديدة، يجب عدم الإفراط في تناوله لانه قد يؤدي إلى التسمم والجرعة الآمنة يوميا لا تتجاوز 1.5 غرام، كما ينصح الحوامل بعدم تناول كميات كبيرة منه، لأنه قد يسبب انقباضات في الرحم، وقد يسبب تحسسا لدى بعض الأشخاص، والزعفران ليس مجرد توابل فاخرة، بل هو علاج طبيعي شامل يغذي الجسم والعقل والبشرة، ولكن كما هو الحال مع أي مكون طبيعي قوي، يجب استخدامه باعتدال ووعي، سواء تم استخدامه في الطعام أو كمكمل صحي أو حتى كجزء من روتين العناية بالجمال، فإن الزعفران يظل رمز للتوازن بين الفائدة والطعم والجمال.

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