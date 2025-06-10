فوائد البنجر، يحمى من أمراض القلب ويقوى المناعة

فوائد البنجر، البنجر من الخضروات الشهيرة التى لها مذاق مميز ويستخدم فى صناعة الصبغات ومستحضرات الطب والتجميل وله عشاق كثيرون.

وفوائد البنجر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وعنصر الحديد وفيتامين سي وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن البنجر من الخضروات الجذرية القديمة التي حظيت بتقدير كبير عبر التاريخ، ليس فقط لمذاقه الفريد ولونه الأحمر القاني الجذاب، بل لخصائصه الغذائية المذهلة وفوائده الصحية المتعددة، فمنذ العصور الرومانية واليونانية، كان يستخدم لأغراض علاجية وغذائية.

القيمة الغذائية للبنجر

واضافت منى، أن البنجر من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية النشطة، فكل 100 جرام من البنجر النيء تحتوي على:

سعرات حرارية قليلة حوالي 43 سعرا حراريا، مما يجعله خيار ممتاز لمن يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن.

الكربوهيدرات، حوالي 9.6 جرام، معظمها سكريات طبيعية (فركتوز وجلوكوز وسكروز) تمنحه حلاوته المميزة.

الألياف الغذائية، حوالي 2.8 جرام، والتي تلعب دور حيوي في صحة الجهاز الهضمي.

البروتين، حوالي 1.6 جرام.

الفيتامينات، غهو غني بشكل خاص بفيتامين C (مضاد للأكسدة)، وحمض الفوليك (فيتامين B9) الضروري لنمو الخلايا ووظائفها، وفيتامينات B الأخرى مثل B1 (الثيامين) وB2 (الريبوفلافين) وB6 (البيريدوكسين).

المعادن، وهو مصدر ممتاز للبوتاسيوم (لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم)، والمغنيسيوم (لصحة العظام والعضلات)، والحديد (لمكافحة فقر الدم)، والمنجنيز (لمضادات الأكسدة والتمثيل الغذائي)، والنحاس، والفوسفور.

مركبات بيولوجية نشطة، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد والبوليفينول خاصة البيتالين التي تمنحه لونه الأحمر المميز وتعمل كمضادات أكسدة قوية.

فوائد البنجر للصحة، فيتو

فوائد البنجر للصحة

وتابعت: تتعدد فوائد البنجر الصحية وتتنوع لتشمل معظم أجهزة الجسم الحيوية، وذلك بفضل تركيبته الغذائية الفريدة، ومن فوائد البنجر للصحة:

يعرف البنجر بقدرته على خفض ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من النترات الغذائية، وتتحول هذه النترات في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية واسترخائها، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم ويخفض الضغط.

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول عصير البنجر بانتظام يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

بفضل النترات التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، يعزز البنجر من كفاءة استخدام الأكسجين في الجسم، مما يقلل من التعب ويزيد من القدرة على التحمل أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وهذا يجعله خيار شائع بين الرياضيين لزيادة أدائهم، سواء كانوا يمارسون الجري أو ركوب الدراجات أو أي نشاط بدني آخر يتطلب جهد عالي.

البنجر غني بالألياف الغذائية، سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان، وتساعد الألياف غير القابلة للذوبان على زيادة حجم البراز وتسهيل حركته عبر الأمعاء، مما يمنع الإمساك ويعزز انتظام حركة الأمعاء، أما الألياف القابلة للذوبان فتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء (البروبيوتيك)، مما يحسن من صحة الميكروبيوم المعوي ويعزز المناعة.

يحتوي البنجر على صبغات البيتالين، وهي مركبات فريدة تعطي البنجر لونه المميز وتتمتع بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وتساعد هذه المركبات على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي تساهم في تطور العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة، كما أن خصائصها المضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

يساهم أكسيد النيتريك الناتج عن تناول البنجر في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن من وظائفه الإدراكية مثل الذاكرة والتركيز وقدرة حل المشكلات، ويعتقد أن هذا التأثير قد يكون مفيد بشكل خاص لكبار السن، حيث قد يساعد في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

البنجر مصدر جيد للحديد، وهو معدن أساسي لتكوين الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وتناول البنجر بانتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو التخفيف من أعراضه.

تظهر بعض الدراسات أن البنجر قد يساعد في تحسين وظائف الكبد وحمايته من التلف، وبالتالى يساعد على إزالة السموم من الجسم وخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي.

بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والبيتالين، يعتقد أن البنجر قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان، وتشير بعض الدراسات المخبرية والحيوانية إلى أن مستخلصات البنجر قد تمنع نمو الخلايا السرطانية، وتقلل من انتشارها، على الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث البشرية لتأكيد هذه الفوائد.

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