فوائد الزعفران، يقوى الذاكرة ويحمى من الزهايمر والسرطان

فوائد الزعفران، الزعفران من الاعشاب الشهيرة التى لها لون مميزة ونكهة مختلفة لذا يستخدم في طهى بعض الأكلات وكذلك الحلوى.

وفوائد الزعفران، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كان يستخدم فى الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعفران من أغلى التوابل في العالم، ويستخرج من زهرة لونها البنفسجي الجميل، وتستخدم خيوط الزعفران الحمراء في الطهي والطب منذ آلاف السنين، ولا يقتصر استخدام الزعفران على إضافة نكهة مميزة ولون ذهبي للطعام، بل يحمل بين طياته فوائد صحية عديدة جعلته يحتل مكانة مرموقة في الطب الشعبي والحديث على حد سواء.

فوائد الزعفران للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزعفران التى تدفعنا لتناوله:-

يعرف الزعفران بقدرته الفعالة على تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب، فقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول الزعفران بانتظام يمكن أن يساهم في رفع مستويات السيروتونين في الدماغ، مما يقلل من الشعور بالحزن والقلق، ولهذا السبب يطلق عليه أحيانا اسم "توابل السعادة".

يمتلك الزعفران خصائص مضادة للأكسدة، حيث يحتوي على مركبات قوية مثل الكروسين والسافرانال، التي تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، هذا بدوره يساهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

فوائد الزعفران

ثبت أن الزعفران يحسن من صحة العين، خاصة لدى كبار السن، حيث يساعد في إبطاء تدهور البصر الناتج عن التقدم في العمر، مثل الضمور البقعي.

يساعد الزعفران في تحسين الذاكرة والتركيز، وقد يكون مفيدًا في حالات الزهايمر المبكرة.

يستخدم الزعفران في تهدئة آلام الدورة الشهرية لدى النساء، كما يساهم في تنظيم الهرمونات وتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

له تأثيرات مفيدة أيضًا على الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين الشهية وتخفيف التقلصات.

يستخدم الزعفران أيضًا في تحسين صحة البشرة، إذ يدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل بسبب قدرته على تفتيح البشرة ومقاومة التجاعيد.

محاذير تناول الزعفران

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه على الرغم من هذه الفوائد العديدة، يجب استخدام الزعفران بكميات معتدلة، لأن الجرعات الكبيرة منه قد تكون سامة، لذلك، يفضل دائما استشارة الطبيب قبل استخدامه كمكمل غذائي، وذلك حفاظا على الصحة من أى مخاطر.

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