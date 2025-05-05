الذهب الأحمر أغلى التوابل في العالم يخفض الضغط ويهدئ المعدة

فوائد الزعفران، أو كما يُطلق عليه في بعض الثقافات "الذهب الأحمر"، هو أحد أقدم وأغلى التوابل في العالم، ويستخرج من زهرة "Crocus sativus"، ويتطلب إنتاجه الكثير من الجهد والوقت، إذ يحتاج إلى قطف يدوي دقيق لمياسم الزهرة، ولهذا يُعتبر من أكثر المواد الطبيعية قيمة.

لا تقتصر أهمية الزعفران على استخدامه في المطبخ فقط، بل تتعدى ذلك إلى فوائده الصحية والجمالية والنفسية، التي أبهرت الطب القديم والحديث على حد سواء.



أكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، ان الزعفران ليس مجرد بهار فاخر يضيف نكهة مميزة للطعام، بل هو كنز طبيعي يحمل فوائد عظيمة لصحة الجسم والعقل والبشرة.



أولًا: فوائد الزعفران لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة تيفني، أهم فوائد الزعفران في السطور التالية:

فوائد الزعفران



مضاد قوي للأكسدة

يحتوي الزعفران على مركبات قوية مضادة للأكسدة مثل الكروسين، الكروستين، السافرانال، والكيمبفيرول.

تعمل هذه المركبات على محاربة الجذور الحرة في الجسم، مما يساهم في الوقاية من أمراض الشيخوخة، السرطان، والأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

تحسين صحة القلب

أثبتت الدراسات أن الزعفران يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

دعم الجهاز الهضمي

الزعفران من التوابل التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وتخفف من الغازات، والانتفاخات، كما يهدئ المعدة ويعزز إفراز العصارات الهضمية. كما أظهرت بعض الدراسات أن الزعفران قد يساعد في التخفيف من أعراض القولون العصبي.

مفيد لمرضى السكري

تشير بعض الأبحاث إلى أن الزعفران يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، لكن ينبغي استشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام.

مفيد للعين

الكروسين الموجود في الزعفران له دور في تحسين الرؤية، خصوصًا لدى الأشخاص المصابين بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر. وقد تم استخدامه في بعض الدراسات لتقوية شبكية العين وتحسين حدة البصر.

مضاد للتشنجات

في الطب التقليدي، استُخدم الزعفران لتخفيف آلام الدورة الشهرية، وتهدئة التشنجات، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

مفيد للحامل (باعتدال)

في بعض الثقافات، يُنصح النساء الحوامل في الشهور الأخيرة بإضافة كمية بسيطة جدًا من الزعفران إلى طعامهن، لأنه قد يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج، ولكن يجب استشارة الطبيب لأنه قد يسبب تقلصات رحمية إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

ثانيًا: الفوائد النفسية والعاطفية



محسن طبيعي للمزاج

يُعتبر الزعفران من أشهر النباتات التي تستخدم كمضاد طبيعي للاكتئاب. فقد أظهرت الدراسات أن له تأثيرًا مشابهًا لبعض الأدوية المضادة للاكتئاب مثل "فلوكستين"، دون أن يسبب الآثار الجانبية الشائعة لتلك الأدوية. كما أنه يساعد على تقليل القلق والتوتر وتحسين المزاج بشكل عام.

مفيد في علاج الأرق

يُستخدم الزعفران منذ قرون كوسيلة طبيعية لتحسين النوم. تناول كوب من الحليب الدافئ مع الزعفران قبل النوم يمكن أن يساعد على الاسترخاء والنوم العميق، خاصة لدى من يعانون من اضطرابات النوم.

تحسين الذاكرة والتركيز

الكروسين الموجود في الزعفران له تأثير إيجابي على الدماغ، حيث يعزز من القدرة على التعلم والتذكر، وقد أظهرت أبحاث فائدته في التخفيف من أعراض مرض الزهايمر في مراحله المبكرة.

زيادة الطاقة والرغبة الجنسية

أظهرت دراسات أن الزعفران قد يعزز من الرغبة الجنسية، ويزيد من الأداء الجنسي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الرغبة نتيجة التوتر أو تناول بعض الأدوية. ولهذا كان الزعفران يوصف قديمًا كمنشط طبيعي.

استخدامات الزعفران

ثالثًا: الفوائد الجمالية للزعفران



توحيد لون البشرة وتفتيحها

يُستخدم الزعفران في كثير من وصفات العناية بالبشرة، إذ يساعد على توحيد لون البشرة، وتفتيحها بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمطهّرة. كما يقلل من البقع الداكنة والتصبغات الناتجة عن الشمس.

مكافحة حب الشباب

لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، يمكن أن يساهم الزعفران في تقليل حب الشباب وتنقية البشرة من الشوائب. يُستخدم غالبًا في أقنعة الوجه الطبيعية مع العسل أو ماء الورد.

محاربة علامات الشيخوخة

يساعد الزعفران على تجديد خلايا البشرة وتحفيز الكولاجين، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنح الوجه إشراقة صحية.

خامسًا: كيفية استخدام الزعفران

يُنصح باستخدام كمية بسيطة جدًا من الزعفران نظرًا لقوته وسعره المرتفع. ويمكن نقع خيوطه في ماء دافئ أو حليب ثم إضافتها إلى الأطعمة، أو استخدامه كمشروب دافئ مع العسل. كما يدخل الزعفران في صناعة مستحضرات التجميل والعطور لاحتوائه على رائحة زكية ومركبات مفيدة للبشرة.

سادسًا: مخاطر الإفراط في تناول الطعام

رغم فوائده العديدة، يجب عدم الإفراط في استخدام الزعفران، إذ إن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل الغثيان، الدوخة، أو حتى التسمم في حالات نادرة. الكمية الآمنة لاستخدامه يوميًا تتراوح بين 15 إلى 30 ملج فقط.

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