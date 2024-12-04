فوائد الزعفران، يكافح العدوى ويقوي المناعة ويعزز صحة القلب

فوائد الزعفران، الزعفران من الأعشاب الشهيرة التي لها نكهة مميزة ولون صريح ويستخدم في الطهي وصناعة الحلوى لنكهته المميزة.

وفوائد الزعفران، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الزعفران

وعن فوائد الزعفران قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعفران هو أحد التوابل الثمينة التي تُستخرج من زهرة نبات الزعفران، ويعتبر من أغلى التوابل في العالم، ويتميز الزعفران بلونه الأصفر الزاهي ونكهته المميزة التي تضفي على الأطعمة طعم خاص، لكن الزعفران لا يقتصر فقط على استخدامه في الطهي، بل له العديد من الفوائد الصحية التي جعلته يحظى بشعبية واسعة في الطب التقليدي.

فوائد الزعفران

فوائد الزعفران للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزعفران:-

الزعفران يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكروسين والبيكروكروسين، التي تساعد في تقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم، هذه المركبات قد تساهم في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات.

يساعد الزعفران في تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم.

الزعفران يُعتبر مفيد للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشكلات مثل الغازات والانتفاخ.

يساعد في تخفيف آلام المعدة الناتجة عن التهابات الأمعاء، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات

له تأثير إيجابي على الحالة النفسية، حيث يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، ويُعتقد أن الزعفران يعمل على تحفيز إفراز السيروتونين في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن تحسين المزاج.

الزعفران يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الكروسين التي يمكن أن تحمي العينين من التلف الناتج عن التقدم في العمر، كما أظهرت بعض الدراسات أن الزعفران يمكن أن يساعد في الوقاية من أمراض العين مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C والماغنيسيوم، يعتبر الزعفران من المنشطات الطبيعية للجهاز المناعي، حيث يساعد الزعفران في مكافحة العدوى وتقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض.

الزعفران له تأثير إيجابي على الذاكرة والأداء العقلي، حيث يساعد في تحسين التركيز وتعزيز قدرة الدماغ على معالجة المعلومات، مما قد يكون مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف أو الزهايمر.

يُستخدم الزعفران في العديد من منتجات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، حيث يساعد في علاج حب الشباب وتقليل تهيج البشرة، كما يعمل على تفتيح لون البشرة وتعزيز إشراقتها.

وتابع، أن الزعفران ليس مجرد توابل تضاف للطعام، بل هو نبات ذو فوائد صحية كبيرة، من تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي إلى تعزيز الصحة النفسية والوقاية من أمراض العين، يمكن للزعفران أن يكون إضافة قيمة للنظام الغذائي اليومي، لذا، يُوصى بتناوله باعتدال للاستفادة من فوائده العديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.