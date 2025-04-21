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صحة ومرأة

فوائد الزعفران، يعالج الاكتئاب وينظم مستوى السكر والضغط بالدم

الزعفران،فيتو
الزعفران،فيتو

فوائد الزعفران، الزعفران من الأعشاب الشهيرة التى لها لون صريح ونكهة مميزة ويستخدم فى الطهى وصناعة الحلوى ويباع بأسعار خيالية.

وفوائد الزعفران، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعفران من أغلى أنواع التوابل في العالم، ويُستخرج من زهرة الزعفران البنفسجية، ويُعرف بلونه الأحمر المميز ورائحته العطرية القوية، ولم يكتسب الزعفران شهرته بسبب نكهته فقط، بل لما له من فوائد صحية عديدة جعلته يستخدم منذ قرون في الطب التقليدي.

فوائد الزعفران للصحة 
فوائد الزعفران للصحة 

فوائد الزعفران للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الزعفران:-

  • يتميز الزعفران بخصائصه المضادة للأكسدة، حيث يحتوي على مركبات فعالة مثل الكروسين والسافرانال، وهي مواد تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
  • أظهرت دراسات علمية أن الزعفران يلعب دور مهم في تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب، فقد لوحظ أن تناول الزعفران أو مكملاته بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب الخفيفة إلى المتوسطة، ويُطلق عليه أحيانا اسم "بهار السعادة" لهذا السبب.
  • يعتقد أن الزعفران يعزز من صحة العين، حيث يحتوي على مكونات قد تساهم في إبطاء تدهور البصر المرتبط بالتقدم في العمر، مثل الضمور البقعي.
  • كما تشير بعض الأبحاث إلى أن الزعفران يمكن أن يحسّن من الذاكرة والقدرات الذهنية، مما يجعله مفيد في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر.
  • من الناحية الهضمية، يُستخدم الزعفران في الطب الشعبي لعلاج مشاكل المعدة، مثل الانتفاخ والغازات وتحسين الشهية.
  • كما أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وضبط ضغط الدم.
  • أما بالنسبة للبشرة، فإن الزعفران يستخدم في العديد من الوصفات التجميلية، حيث يعتقد أنه يمنح البشرة نضارة ويساعد في توحيد لونها والتقليل من البقع الداكنة.

محاذير تناول الزعفران 

وتابع، على الرغم من فوائده العديدة، يجب استخدام الزعفران باعتدال، حيث إن الجرعات الكبيرة قد تسبب آثار جانبية غير مرغوبة، مشيرا إلى أن الزعفران ليس مجرد توابل تُستخدم لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة، بل هو كنز طبيعي يحمل في طياته فوائد صحية وجمالية متعددة، تستحق الاهتمام والتقدير.

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الزعفران فوائد الزعفران فوائد الزعفران للصحة صحة الصحة الدكتور أحمد السيد

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