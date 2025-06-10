الثلاثاء 10 يونيو 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط.. مسعفان ينقذان حياة شاب ويسلمان شيكات بنصف مليون جنيه لأهله

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم،

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط، والأمن يكشف التفاصيل وحصيلة المصابين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية بالطريق العام وضُبط طرفاها.

"عايز أجيب مشاهدات"، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على “هرة” حتى الموت

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا اعتداء أحد الأشخاص على "هرة" بإلقاء حجر عليها ونفوقها.

إحالة 3 متهمين للمفتى بتهمة قتل شخص وإصابة آخر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، بإحالة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالأسلحة النارية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. ومن المقرر النطق بالحكم في الأول من أغسطس المقبل، مع استمرار حبس باقي المتهمين السبعة في القضية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خلع لمبة إنارة من القطار الروسي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بخلع لمبة إنارة من أحد القطارات.
 

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الإسماعيلية

أُصيب 12 شخصًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع صباح اليوم على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، أمام محطة قطار هليوبوليس، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية.

مسعفان ينقذان حياة شاب ويسلمان شيكات بنصف مليون جنيه لأهله بالجيزة

نجح المسعف السيد الرفاعي وزميله محمد قاسم، من قوة إسعاف الجيزة ، في إنقاذ حياة شاب كان في حالة حرجة إثر إصابته بنزيف في المخ وتوقف بالقلب، وذلك بعد العثور عليه داخل سيارة بالقرب من صينية الواحات البحرية.

ضبط 3 أشخاص متهمين في مشاجرة بالإسماعيلية (فيديو)

شهد الشارع التجاري، الواقع في منطقة الشيخ زايد التابعة لدائرة ثالث في محافظة الإسماعيلية، مشاجرة وقعت بين عدة شبان في العشرينات من العمر، أمام إحدى المقاهي، أدت إلى إصابة بعضهم. 

وفاة سيدة خلال عملية الولادة بالمنيا واتهامات للطبيب بالتقصير

شهدت إحدى العيادات الخاصة في مركز العدوة شمال محافظة المنيا وفاة سيدة أثناء عملية الولادة بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي واتهامات للطبيب بالتقصير، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
 

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