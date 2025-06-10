ضبط 3 أشخاص متهمين في مشاجرة بالإسماعيلية (فيديو)

شهد الشارع التجاري، الواقع في منطقة الشيخ زايد التابعة لدائرة ثالث في محافظة الإسماعيلية، مشاجرة وقعت بين عدة شبان في العشرينات من العمر، أمام إحدى المقاهي، أدت إلى إصابة بعضهم.

مدير إدارة البحث الجنائي يكلف بضبط الجناة

وكلف اللواء "أحمد عليان" مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهمين، بعدما تبلغ لقسم شرطة ثالث، من حدوث مشاجرة في الشارع التجاري بدائرة ثالث الإسماعيلية.

تحديد هوية المتهمين

ونجح فريق البحث برئاسة المقدم "محمد هشام" مفتش مباحث قسم ثالث في الإسماعيلية، والرائد "أحمد بيومي" رئيس مباحث قسم شرطة ثالث بالاسماعيلية، في تحديد هوية المتهمين وتحديد أماكنهم وضبطهم، وضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة ( 2 سلاح أبيض + عصا خشبية) وبمواجهتهم اعترفو بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تداول مقطع فيديو للمشاجرة

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإسماعيلية قد تداولوا مقطع فيديو للواقعة، التي شارك بها عدد من الشباب في العشرينات من العمر وهم يشتبكون مع شخص بالاسلحة البيضاء ثم لاذوا بالفرار مستخدمين سيارة ملاكي مما آثار العديد من التساؤلات حول الواقعة.

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