إحالة 3 متهمين للمفتى بتهمة قتل شخص وإصابة آخر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، بإحالة 3 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالأسلحة النارية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. ومن المقرر النطق بالحكم في الأول من أغسطس المقبل، مع استمرار حبس باقي المتهمين السبعة في القضية

تفاصيل القضية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23963 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 5587 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، اتهام كل من "صفوت أ. ع" (23 سنة، بدون عمل، هارب)، و"عزت أ. ع" (21 سنة، بدون عمل، هارب)، و"أحمد إ. ز" (37 سنة، بدون عمل، هارب)، و"محمد ط. ف" (20 سنة، صنايعي محارة، محبوس)، و"منتصر ج. إ" (49 سنة، مقاول عقارات سكنية، محبوس)، و"أحمد م. ج" (21 سنة، طالب، محبوس)، و"محمد أ. ل" (24 سنة، سائق، محبوس)، وجميعهم مقيمون بميت الحوفيين دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وقائع الجريمة

في 19 ديسمبر 2024، بدائرة مركز شرطة بنها، أقدم المتهمون على قتل المجني عليه محمد أحمد جودة يوسف عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

ملابسات الجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهم. قاموا بإعداد أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة، وحشوها بالطلقات، وتربصوا بالمجني عليه في المكان الذي أيقنوا مروره فيه. وما أن شاهدوه، أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية بهدف إزهاق روحه، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

الشروع في القتل وحيازة الأسلحة

كما شرع المتهمون في قتل المجني عليه جودة أحمد جودة يوسف، شقيق المتوفى، بنفس الدافع والأسلوب، إلا أن جريمتهم خابت لسبب خارج عن إرادتهم، حيث حادت الأعيرة النارية عن إصابته.

الاتهامات الإضافية

يواجه المتهمون أيضًا تهمة حيازة وإحراز 4 بنادق آلية وذخائرها بدون ترخيص، وهي أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها. بالإضافة إلى ذلك، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بندقية خرطوش وفردي خرطوش وذخائرهما.

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