الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة داخل قرية سياحية بمطروح

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بإحدى القرى السياحية بمطروح.



مشاجرة داخل إحدى القرى السياحية

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل إحدى القرى السياحية بمطروح.



وبالفحص تبين أن قسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بإحدى القرى السياحية بدائرة القسم بين طرف أول (3 أشخاص"أحدهم مصاب بجروح وكدمات متفرقة")، طرف ثان (شخصين) تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر محدثين إصابة أحد الأفراد من الطرف الأول.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزة أحدهم (رادع شخصى "مُستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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