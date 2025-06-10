الثلاثاء 10 يونيو 2025
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محافظات

وفاة سيدة خلال عملية الولادة بالمنيا واتهامات للطبيب بالتقصير

وفاة سيدة خلال عملية
وفاة سيدة خلال عملية الولادة بالمنيا

شهدت إحدى العيادات الخاصة في مركز العدوة شمال محافظة المنيا وفاة سيدة أثناء عملية الولادة بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الاستياء بين الأهالي واتهامات للطبيب بالتقصير، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة سيدة خلال عملية الولادة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بلاغًا من الأهالي بوفاة سيدة أثناء الولادة داخل العيادة.

تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن السيدة توفيت بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ.

تم القبض على طبيب التخدير، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على الطبيب المعني.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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