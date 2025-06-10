الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خلع لمبة إنارة من القطار الروسي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بخلع لمبة إنارة من أحد القطارات.









وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بخلع لمبة إنارة من أحد القطارات وإلقائها خارج القطار.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان).

وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهين من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو.. قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب، وعقب ذلك قام بخلع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار اعتراضًا على توقيع الغرامة المالية عليه، وقام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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