السبت 31 مايو 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمقطم

مصرع وإصابة 4 أشخاص
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمقطم

 لقى شخصين مصرعهما وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين فى أحد الشوارع بـمنطقة المقطم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث المقطم اليوم 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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