الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

"عايز أجيب مشاهدات"، الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على “هرة” حتى الموت

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا اعتداء أحد الأشخاص على "هرة" بإلقاء حجر عليها ونفوقها.
   

فيديو التعدى على “ هرة” حتى الموت 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو الذي تم تداوله وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام القائم على نشر مقطع الفيديو- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية؛ بحصوله على الفيديو من الصفحات الخاصة بإحدى الدول العربية، يقوم على إدارتها أحد الأشخاص "يحمل جنسية ذات الدولة".
 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطه، وبمواجهته أقر بنشره مقطع الفيديو فى محاولة الادعاء بحدوث الواقعة داخل البلاد بهدف زيادة نسبة المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وزارة الداخلية السنطة الغربية التعدى على هرة مديرية أمن الغربية

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