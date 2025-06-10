الرعاية الصحية بالإسماعيلية تتابع أداء الفرق الأمنية بمستشفى طوارئ أبو خليفة (صور)

نظمت إدارة الأمن بفرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء عمرو الأحمدي، جولة تفقدية شاملة لمتابعة أداء الفرق الأمنية في مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة، تهدف هذه الجولات إلى تقييم جاهزية الفرق واستعدادها للتعامل مع أي طارئ.

الهدف من الزيارات

خلال الزيارة، تم التشديد على أهمية تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بدقة وفاعلية، كما تم تقديم الدعم اللازم للفرق الأمنية وتعزيـز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ.

جانب من الجولات، فيتو

كما تم التشديد أيضًا على أهمية تحسين مهارات التواصل مع المنتفعين لضمان تجربة إيجابية للجميع، كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومطمئنة للمرضى والزوار، مما يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الصحية المقدمة وضمان استمراريتها بكفاءة عالية.

جانب من الجولات، فيتو

كما أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، وتطوير برامج تدريبية مستمرة للفرق الأمنية لضمان جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات.

جانب من الجولات، فيتو

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