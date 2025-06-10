إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الإسماعيلية

أُصيب 12 شخصًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع صباح اليوم على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، أمام محطة قطار هليوبوليس، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية.

انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الإسماعيلية

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يُفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 12 راكبًا بإصابات تراوحت بين متوسطة إلى طفيفة.

وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف تابعة لمحافظتي الشرقية والقاهرة، وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، ومصابين اثنين إلى مستشفى بلبيس المركزي، بينما تم تحويل باقي المصابين إلى المركزي الطبي العالمي، بينهم 3 مصابين من الجنسية السودانية.

وأكدت المصادر الطبية أنه تم تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لجميع المصابين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.