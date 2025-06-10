الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الإسماعيلية

انقلاب ميكروباص بطريق
انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسماعيلية

أُصيب 12 شخصًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع صباح اليوم على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، أمام محطة قطار هليوبوليس، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية.

انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الإسماعيلية 

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يُفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 12 راكبًا بإصابات تراوحت بين متوسطة إلى طفيفة.

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وتم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف تابعة لمحافظتي الشرقية والقاهرة، وجرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، ومصابين اثنين إلى مستشفى بلبيس المركزي، بينما تم تحويل باقي المصابين إلى المركزي الطبي العالمي، بينهم 3 مصابين من الجنسية السودانية.

وأكدت المصادر الطبية أنه تم تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لجميع المصابين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

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