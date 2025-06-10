مسيرة الاحتلال "كواد كابتر" تطلق النيران بمحيط مبنى جمعية الهلال الأحمر

أطلقت قوات الاحتلال نيران كثيفة من مسيرة "كواد كابتر" في محيط مبنى جمعية الهلال الأحمر في حي الأمل بخانيونس.

وقبل وقت سابق من اليوم، استشهد 23 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 آخرين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجماته على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

إصابة أكثر من 100 آخرين برصاص جيش الاحتلال

وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء، باستشهاد 17 فلسطينيا أحدهم طفل وإصابة أكثر من 100 آخرين برصاص جيش الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى بـ"محور نتساريم" جنوب مدينة غزة.

قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس

وأوضحت المصادر أن 3 فلسطينيين من عائلة واحدة استُشهدوا في قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل الفلسطينيين في حي بطن السمين بخان يونس، مشيرة إلى أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعات للمواطنين في منطقة الدعوة وسط القطاع، عبر إطلاق قنابل بشكل مباشر.

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