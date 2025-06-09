الإثنين 09 يونيو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا وسط جباليا

غزة،فيتو
غزة،فيتو

استشهد 8  فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا وسط جباليا شمالي قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر صحية في غزة، الإثنين، باستشهاد 44 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

قصف مكثف وأنباء عن توغل بري صباح رابع أيام العيد

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمال قطاع غزة صباح اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى، وذلك بعد وقت قصير من تحذيره سكان عدة مناطق في الشمال بالإخلاء والتوجه إلى غزة المدينة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرق جباليا البلد شمال القطاع، واستهدفت أيضا مخيم البريج بلوك (1)، وقصفت القذائف الإسرائيلية بشكل عنيف وأطلقت النيران بشكل مكثف باتجاه جباليا البلد وسط تحليق مكثف للطيران.

ووفق مصادر محلية يعتقد أن هناك تقدم للآليات الإسرائيلية باتجاه جباليا البلد.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية المسيرة "كواد كابتر" النار في محيط دوار الصفطاوي وشارع البحر شمال غزة.

 

الإخلاء الفوري نحو غزة المدينة

وفي وقت سابق من صباح اليوم، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة، طالبا منهم "الإخلاء الفوري" نحو غزة المدينة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "عاجل.. تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، ‏جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية"، وذلك وفق تعبيره.

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