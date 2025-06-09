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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة غربي الخليل بالضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة إذنا غربي الخليل بـ الضفة الغربية المحتلة.

 

قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الشهر الماضي، بأن نوابًا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

 

العدوان على الضفة الغربية

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، في وقت سابق، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفًا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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