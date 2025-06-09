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محافظات

للمرة الثانية خلال ساعات، حريق آخر يلتهم شون الكتان في زفتى (صور)

للمرة الثانية خلال
للمرة الثانية خلال ساعات.. حريق هائل يلتهم شون الكتان بقرية

اندلع حريق هائل، اليوم الإثنين، داخل شون لتخزين الكتان بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبراملس بنشوب حريق ضخم على مساحة واسعة داخل شونة مخصصة لتخزين الكتان.

 وتوجهت على الفور قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على النيران التي اندلعت في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما لا تزال جهود الإطفاء مستمرة حتى اللحظة.

 

 يُشار إلى أن هذا الحريق يأتي بعد ساعات قليلة فقط من حريق مماثل اندلع أمس الأحد بشونة لتخزين الكتان في قرية شبرا اليمن التابعة لنفس المركز، استلزم الدفع بـ21 سيارة إطفاء من الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإخماده.

وتُجري الجهات المختصة حاليًا التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريقين المتتالين، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من تكرار الحوادث بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال ودرجات الحرارة المرتفعة.

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