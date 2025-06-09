4 ساعات من اللهب، تفاصيل حريق شونة كتان شبرا ملس بالغربية (فيديو)

شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية صباح اليوم، حريقًا هائلًا اندلع في شونة لتجميع الكتان، واستمر لأكثر من أربع ساعات متواصلة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

الحريق الثاني خلال ساعات في زفتى

وتأتي هذه الواقعة بعد ساعات قليلة فقط من اندلاع حريق آخر في شونة كتان بقرية شبرا اليمن، التابعة لنفس المركز، ما أثار مخاوف واسعة بين المواطنين، وسط تساؤلات عن أسباب تكرار الحرائق في شون الكتان بهذه الصورة.

جهود مكثفة للسيطرة على الحريق

وفور تلقي أجهزة الأمن بمحافظة الغربية بلاغًا باندلاع النيران في شونة الكتان بشبرا ملس، انتقلت 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، مدعومة بتعزيزات من مراكز مجاورة، في محاولة لمحاصرة النيران التي انتشرت بسرعة بفعل المواد القابلة للاشتعال المخزنة في الشونة، وأهمها الكتان المجفف وأليافه.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق حفاظًا على سلامة الأهالي.

خسائر مادية فادحة

وأسفر الحريق عن تلف كميات كبيرة من الكتان المخزن، إلى جانب احتراق معدات وأدوات زراعية داخل الشونة. وتُجرى حاليًا عملية حصر للخسائر المادية، وسط توقعات بأنها تقدر بملايين الجنيهات، خاصة أن هذه الشون تُعد مصدر رزق رئيسي لعشرات الأسر.

التحقيقات جارية.. وشبهات في الأفق

ومن جانبها وجهت مديرية أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق، خاصة في ظل تكرار الحرائق خلال فترة قصيرة وفي أماكن متقاربة. ولم تُعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن وجود شبهة جنائية، لكن التحقيقات لا تستبعد أي فرضيات.

قلق بين المواطنين

وعبّر عدد من أهالي زفتى عن قلقهم البالغ من تكرار مثل هذه الحرائق، مطالبين بتشديد الرقابة على أماكن تخزين الكتان، وتوفير وسائل أمان وسلامة داخل الشون لحماية الأرواح والممتلكات.

الجدير بالذكر أن قرى مركز زفتى تُعد من أشهر المناطق في زراعة وتجهيز الكتان على مستوى الجمهورية، وتكرار هذه الحوادث يُهدد أحد أبرز الأنشطة الزراعية والصناعية في المحافظة.





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