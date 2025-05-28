قمة الإعلام وقاع البيات الفكري

بحضور ستة آلاف مشارك من 26 دولة تعقد قمة دبي للإعلام دورتها الرابعة والعشرين، تنوع المشاركين يضيف زخمًا إلى الحدث الأبرز عربيًّا؛ أساتذة جامعات، مفكرين وقادة سياسيين وإعلاميين وصحفيين، نشطاء التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى الجدد وعددٍ كبيرٍ من المنصات والصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات.



العناوين المطروحة على ورش النقاش والدردشات واللقاءات تندرج كلها تحت شعار واحد يصب في دراسة المستقبل؛ مستقبل الإعلام وتنامي النماذج الجديدة عبر الوسيط الذي عبر الحدود وتحطيم الصورة النمطية للإعلام القديم.



على المسرح الرئيسي كان حضور فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يحظى بحضور كثيف، عرَّج في كلمته المهمة حول ما يجري في غزة وما يحاك غربيًّا لرسم صورة تغاير الواقع عن الإسلام.



وعلى ذات المسرح خاطب رئيس وزراء لبنان الدكتور نواف سلام، العرب والعجم، واختلط حديثه بين الواقع والأحلام وما يجري في لبنان الآن والعودة إلى الحضن العربي واستعادة القدرات اللبنانية في الإسهام الحضاري بعد سنوات من فقدان البوصلة.



امتزجت أجيال متعددة حضورًا لورش متعددة بين نقاش حول مستقبل الصحافة الورقية، ومرورًا بالذكاء الاصطناعي وما صاحبه من تطورات مدهشة وانتهى بتنامي المنصات الجديدة، والدراما الخاصة التي تصاغ لها وأشكالها التي تفرض تغييرًا مهمًّا وجذريًّا حول التصورات الحديثة لها.



على مسرح "ديوا" قدم مسؤول النشر بصحيفة “إيل فليو” الإيطالية تجربته في تقديم صحيفة كاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتساءل هل هو ذكاء اصطناعي أم غباء اصطناعي؟ وانتهى إلى أن هذا النوع من الصحافة لم يجرؤ على إلغاء عمل الصحفي الذي يطارد مصادره ليلًا ونهارًا للحصول على الخبر.



ميشيل ماسينري صاحب التجربة قال إن إدارة الصحيفة لم تبلغ القراء بتجربتها في البداية غير أن عددًا من القراء فهم أنها تتم بالذكاء الاصطناعي، وبعد إعلان ذلك أقدم عليها قراء من كافة أنحاء العالم.



مصر كانت حاضرةً بقوة في جوائز الصحفيين وحضور النقاشات، وكللت الجوائز بفوز الكاتب الصحفي الكبير سليمان جودة بجائزة صاحب أفضل مقال صحفي عن مشواره الصحفي وتاريخه مع كتابة العمود الصحفي باقتدار.



الإعلامي المعروف عامر جساس أدار لقاءً فكريًّا مع الدكتورة رفيعة عبيد غباش، أستاذ الطب النفسي ومؤسس متحف المرأة، والدكتورة كريمة مطر المزروعي، مستشارة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، حول الهوية بمعناها الدقيق وتحولات المجتمعات العربية، غاصت الأستاذاتان الجامعيتان في دقائق الأمور بشكل جراحي دقيق لتوصيف ما يحدث للأجيال الجديدة ودور الاعلام والمدرسة، وضرورة اضطلاع المؤسسات المدنية والرسمية كافة بدورها لبناء سد منيع يحول بيننا وبين الاختراق.



الملفات التي طُرحت على قمة الإعلام تحتاج إلى وقفات متأنية بعد أن ظهرت أنماط عابرة للحدود مع تغير مفاهيم السيادة الذي ظل لعقود يحتفظ بمعانٍ أصبحت على المحك الآن إزاء وسيط لا يعرف الحدود.



مزية قمة دبي أنها طرحتْ للنقاش العام عددًا من الملفات المهمة لدراسة موقفنا الحالي، وما يمكن أن تَؤول إليه الأمور إذا استمر موقفنا جامدًا في ما يمكن أن نسميه البيات الإعلامي!!

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