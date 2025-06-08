أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي، سيراميكا والبنك الأهلي يتأهلان لـ نهائي كأس عاصمة مصر، دورتموند يحسم ضم بيلينجهام الصغير

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كأس عاصمة مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

كشفت تقارير صحفية أوربية أن ريال مدريد، توصل لاتفاق نهائي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت، بعقد يمتد 6 سنوات، في صفقة تُعد من أبرز تحركات الميركاتو الصيفي الجاري.

بات جوب بيلينجهام، لاعب وسط فريق سندرلاند الإنجليزي، قريبا من السير على درب شقيقه الأكبر جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الحالي، باللعب لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

حرص عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر على حساب فريق بيراميدز.

دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب فرنسا على نظيره ألمانيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

أعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، مساء اليوم الأحد، عن إقالته من منصبه بشكل رسمي.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول الإدارة في مفاوضات رسمية مع الجزائري زين الدين بلعيد، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إدارة الكرة بالقلعة الحمراء ضرورة إقامة معسكر مغلق للفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق بالولايات المتحدة الأمريكية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

تصفيات كأس العالم 2026، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانًا رسميًّا، وجه خلاله رسالة للاتحادين الدولي والآسيوي، للمطالبة بـ"ضمان أعلى درجات الشفافية والعدالة"، في عملية اختيار الدولة أو الدول المُضيفة لمبارياتِ ملحق التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالَمِ 2026.

طالب النادي المصري بأحقية مشاركة فريقه ببطولة السوبر المصري القادمة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وذلك بعد تحقيق الفريق المركز الرابع ببطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

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