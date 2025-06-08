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رياضة

المصري يطالب بالحصول على الكارت الذهبي

المصري، فيتو
المصري، فيتو

طالب النادي المصري بأحقية مشاركة فريقه ببطولة السوبر المصري القادمة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وذلك بعد تحقيق الفريق المركز الرابع ببطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

 

المصري يطالب بالمشاركة في بطولة السوبر

ويرى مسؤولو النادي المصري أن مشاركة النادي في السوبر المصري، هو حق أصيل للنادي، وفق للمعايير التنظيمية وقيمة النادي التسويقية، والحضور الجماهيري الداعم لفريق المصري.

 

المصري يحذر اتحاد الكرة 

وحذر المصري مسؤولي اتحاد الكرة  من اختيار نادي حديث العهد مثل بيراميدز أو الاختيار لمعايير بعيدة عن ما تم اعتماده في تنفيذ بند " الكارت الذهبي" الذي يوجه الدعوة لأحد الفرق التي تمنح البطولة رونق جماهيري وطابع تنافسي يجذب أنظار المتابعين في مصر وخارجها.

 

ويرى المصري أن بطولة السوبر المصري هي بطولة للتصنيف المحلى في بطولات الدوري والكأس وكأس الرابطة وأنه إذا اقترن موضوع المشاركة بالكارت الذهبي ليتم توجيهه إلى نادي بيراميدز بعد تحقيقه المركز الثاني ببطولة الدوري وخسارة كأس مصر لصالح فريق الزمالك،فهذا لا يعني أن تتوجه الدعوة له للمشاركة في بطولة السوبر، وذلك لأنه لم يحقق لقبًا محليًّا هذا الموسم لقد حقق لقب دوري الأبطال والمصري أول نادٍ قام بتهنئته، وبذلك سيكون أمام بيراميدز فرصة المنافسة على لقب السوبر الأفريقى وهو حقه الأصيل.

ويرى النادي المصري أنه بالمنطق يحق له المشاركة في بطولة السوبر "بالكارت الذهبي" لعراقة النادي ونشأته وجماهيريته وما حققه من نتائج هذا الموسم، فضلًا عن نتائج المواجهات المباشرة مع الفرق المتنافسة معه في المركز الثاني والثالث.

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النادي المصري الدوري الممتاز السوبر المصرى

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