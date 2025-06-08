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رياضة

عمرو أدهم: بطولة كأس مصر تتويج لجهد الزمالك ووداع يليق بنجم الفريق

عمرو أدهم
عمرو أدهم

 حرص عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على توجيه رسالة بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر على حساب فريق بيراميدز.

عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه الرسمي بـ إكس:" الحمد لله والشكر لله ومبروك لكل الزملكاوية، الزمالك بطلًا لكأس مصر بعد الفوز علي نادي بيراميدز.

وواصل:"بطولة شهدت منافسة رياضية طبيعية ومباراة نهائيه بين فريقين شهدت منافسة شريفة بعيدا عن أي قرارات إدارية باطلة تحركها الميول".

وتابع:"بطولة تضاف إلى رصيد بطولات الجهد والاجتهاد التي حصدها الزمالك علي مدار تاريخه، أخذنا الحدث الأهم وهو فوز الزمالك بكأس مصر مع أحداث أخري تافهة عن القيام بواجب الشكر والتقدير للاعبنا الرائع العظيم محمد عبد الشافي".

وأضاف:" أنهي محمد عبد الشافي مسيرته الكروية بحدث يليق بتاريخه الكروي الدولي الحافل بفوز الزمالك بأقدم بطولة مصرية لكرة القدم، عبد الشافي الظهير الأيسر الأعظم في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك حفر  اسمه بحروف من نور في قلب كل مصري وكل زملكاوي.

وواصل:" حروف كتبها بتواضعه وأخلاقه وحبه وإخلاصه وووفائه وانتمائه لبلده ولناديه قبل تميزه الفني.

وأتم:" لن اقول وداعا الأسطورة محمد عبد الشافي ولكن أقول إلي لقاء قريب داخل جدران بيتك نادي الزمالك، بالتوفيق لعبد الشافي فيما هو قادم".

حسين لبيب يحتفل بكأس مصر في منزله بسبب أزمته الصحية

 فيما قام المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، بزيارة الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي في منزله، وذلك لتقديم التهنئة بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.

وجاءت الزيارة تقديرًا للدور الكبير الذي لعبه الكابتن حسين لبيب في الحفاظ على استقرار النادي، والإسهامات التي ساعدت على تحقيق اللقب.

وأبدى الكابتن حسين لبيب سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن تتويج الزمالك بأي بطولة هو نتاج عمل جماعي، لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير.

واختُتم اللقاء في أجواء ودية، وسط تأكيد الحضور على استمرار العمل من أجل رفعة الزمالك وتحقيق مزيد من البطولات في الفترة المقبلة.

الزمالك بطلا لكأس مصر

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد فوزه علي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

وأحرز لفريق بيراميدز كريم حافظ ومروان حمدي وأحمد توفيق ويوسف أوباما ووليد الكرتي وبلاتي توريه ومحمد حمدي.  

وأضاع مصطفى فتحي وأحمد سامي وعلي جبر.

وأحرز لفريق الزمالك حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ومحمود بنتايك ومحمود الونش وناصر ماهر ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وشيكابالا وأضاع مصطفى شلبي وناصر منسي. 

 

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الزمالك عمرو ادهم كأس مصر بيراميدز عبد الشافي

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