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رياضة

العراق يطلب استضافة الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

كأس العالم، فيتو
كأس العالم، فيتو

تصفيات كأس العالم 2026، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانًا رسميًّا، وجه خلاله رسالة للاتحادين الدولي والآسيوي، للمطالبة بـ"ضمان أعلى درجات الشفافية والعدالة"، في عملية اختيار الدولة أو الدول المُضيفة لمبارياتِ ملحق التصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالَمِ 2026.

وستضم المرحلة الرابعة 6 منتخبات، سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، بحيث يصعد متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرةً للمونديال، بينما تقام مباراة فاصلة بين صاحبي الوصافة، لتحديد منتخب يشارك في الملحق العالمي.

العراق يطلب استضافة الملحق الآسيوي

وكشف الاتحاد العراقي في بيانه، عن تقدم العراق بشكل رسمي، وضمن المهلة الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي، بطلب استضافة مباريات إحدى المجموعتين، مع الجاهزية التامة لتحمل جميع الالتزامات التنظيمية، والأمنية، والمالية، المرتبطة بالاستضافة، وبدعم مباشر من الحكومةِ العراقية.


كما أشاد الاتحاد بـ"الدعواتِ الصادرةِ عن بعض الاتحادات الوطنيّة الشقيقة، ومن ضمنها إندونيسيا، بشأنِ أهميةِ توضيحِ آلياتِ ومعايير الاختيار، معتبرًا أن الإفصاح الرسمي عن هذه الآليات والتوقيتات المُعتمدة، سيُسهم في تَعزيز الثقة بين الاتحادات الأعضاء، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص على نحوٍ منصفٍ وشفاف".

وأشار البيان إلى أن "العراق يمتلك بنية تحتية رياضية متقدمة، وخبرات تنظيمية متراكمة، إلى جانب حماس جماهيريّ واسعٍ، وهي جميعًا عواملُ تؤهله لاستضافةِ مبارياتِ دوليةٍ رفيعة المُستوى".

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