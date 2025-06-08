سيراميكا يتخطى الإسماعيلي بهدف ويتأهل لنهائي كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

هدف الفوز لسيراميكا سجله اللاعب محمد رضا بوبو في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتأهل سيراميكا لنهائي كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على الإسماعيلي 3-0 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، ويواجه البنك الأهلي في نهائي البطولة يوم الخميس المقبل.

فريق الإسماعيلي، فيتو

ملخص مباراة سيراميكا ضد الإسماعيلي

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد سيطرة وأفضلية هجومية لصالح سيراميكا كليوباترا، أسفرت عن هدفه الأول في الدقيقة 24 عن طريق محمد رضا بوبو.

استمرت المحاولات الهجومية بعد الهدف الأول من جانب سيراميكا، بحثا عن هدف التعزيز، وأتيحت له أكثر من فرصة خطرة، ولكن أهدرها لاعبيه بسبب التسرع والرعونة.

في الدقيقة 45+3 سدد هشام محمد تسديدة صاروخية كادت تسكن شباك محمد بسام، لتسجل الهدف الأول للإسماعيلي، ولكنها إرتدت من العارضة، لتضيع أخطر فرص الإسماعيلي في الشوط الأول

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح سيراميكا بهدفين مقابل لا شيئ.

شهد الشوط الثاني تحسن الأداء الهجومي لفريق الإسماعيلي، الذي إندفع بكل خطوطه لإدراك هدف التعادل، وعلى عكس سير اللقاء يحصل سيراميكا على ركلة جزاء يتقدم لها أحمد بلحاج ولكن ينقذها ببراعة حارس الإسماعيلي عبدالله جمال

ويسفر الضغط الهجومي للإسماعيلي عن حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة، يتقدم لتسديدها مروان حمدي، ولكن حارس سيراميكا محمد بسام ينقذها بكفاءة، ليحافظ على تقدم سيراميكا بهدف

وفي الدقيقة 89 ينقذ حارس الإسماعيلي فرصة مؤكدة بعدما انفرد به مروان عثمان مهاجم سيراميكا، ثم ارتدت من يد الحارس مرة أخرى ليسددها لاعب الإسماعيلي في القائم.

طرد أحمد بلحاج

شهدت الدقيقة 77 إشهار حكم المباراة السيد منير، الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء للمغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا، للتدخل العنيف مع لاعب الإسماعيلي

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا

دخل فريق الإسماعيلي مباراته أمام سيراميكا بتشكيل يضم كلا من:

تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباتر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

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