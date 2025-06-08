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رياضة

مطلب جديد من ريبيرو لإدارة الأهلي

خوسيه ريبيرو، فيتو
خوسيه ريبيرو، فيتو

طلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إدارة الكرة بالقلعة الحمراء ضرورة إقامة معسكر مغلق للفريق بعد بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق بالولايات المتحدة الأمريكية في الخامس عشر من الشهر الجاري. 

وطلب ريبيرو من إدارة الأهلي ضرورة أن يكون المعسكر في ألمانيا أو إسبانيا، استعدادا للموسم الجديد، وذلك لزيادة معدلات اللياقة البدنية والفنية للفريق، والتي اشتكى ريبيرو من انخفاضها بشكل ملحوظ.

ومن المنتظر أن يمنح ريبيرو لاعبي الفريق راحة سلبية بعد بطولة كأس العالم للأندية، على أن يدخل الفريق المعسكر المغلق بعدها.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية في الساعة الثانية عشر من صباح غد الاثنين التاسع من يونيو، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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