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رياضة

على غرار شقيقه الأكبر، دورتموند يحسم صفقة بيلينجهام الصغير

جوب بيلينجهام، فيتو
جوب بيلينجهام، فيتو

بات جوب بيلينجهام، لاعب وسط فريق سندرلاند الإنجليزي، قريبا من السير على درب شقيقه الأكبر جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الحالي، باللعب لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

 

دورتموند يحسم صفقة جوب بيلينجهام

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الأحد، عن حسم نادي بوروسيا دورتموند صفقة بيلينجهام الصغير.

وأوضح أن لاعب سندرلاند سينضم إلى النادي الألماني مقابل 33 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى على هيئة حوافز.

كما نص الاتفاق على حصول سندرلاند على نسبة من قيمة بيع صاحب الـ19 عاما مستقبلا، والتي تبلغ 15%.

وتعتبر هذه الصفقة قياسية بالنسبة لسندرلاند، حسبما ذكر رومانو، خاصة أنها تتجاوز العرض الأول المرفوض بفارق 13 مليونا.

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