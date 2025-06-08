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رياضة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

زين الدين بلعيد
زين الدين بلعيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول الإدارة في مفاوضات رسمية مع الجزائري زين الدين بلعيد، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض مالي رسمي بقيمة 800 ألف دولار

وبحسب المصدر، فإن الزمالك تقدم بعرض مالي رسمي بقيمة 800 ألف دولار للحصول على خدمات المدافع الدولي، الذي يُعد من أبرز لاعبي خط الدفاع في الجزائر خلال المواسم الأخيرة، ويملك خبرات دولية جيدة مع منتخب بلاده.

رغبة في تدعيم الدفاع

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم خط الدفاع بعد رحيل عدد من اللاعبين، وسعي الجهاز الفني  لتوفير عناصر ذات جودة فنية عالية وقوة بدنية مناسبة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

اللاعب يرحب بالعرض

ووفقًا للمصدر، فإن اللاعب أبدى ترحيبه المبدئي بالانضمام إلى الزمالك، وأكد رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الجزائر، على أن تُحسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق على البنود الشخصية.

الزمالك يضغط لحسم الصفقة مبكرًا

وتسعى إدارة الزمالك إلى حسم الصفقة مبكرًا قبل دخول أندية أخرى في مفاوضات مع اللاعب، خاصة في ظل اهتمام بعض الفرق الخليجية بالحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان الأهلي أيضا قد دخل في مفاوضات لضم اللاعب من أجل تدعيم الخط الدفاعي، خاصة بعد رحيل رامي ربيعة، وهو ما سيخلق حالة من المنافسة بين القطبين من أجل ضم اللاعب.

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