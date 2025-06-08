صاحب الـ 16 عاما، ريال مدريد يحسم صفقة جوهرة الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية أوربية أن ريال مدريد، توصل لاتفاق نهائي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت، بعقد يمتد 6 سنوات، في صفقة تُعد من أبرز تحركات الميركاتو الصيفي الجاري.

قيمة صفقة ماستانتونو لريال مدريد

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الصفقة ستُكلف خزينة ريال مدريد نحو 45 مليون دولار تُدفع على أقساط، في ظل سعي النادي الملكي لضم أبرز المواهب الشابة حول العالم، واستمرارًا لسياسة الاستثمار في نجوم المستقبل.

موعد حسم الصفقة رسميا

وأشار رومانو إلى أن الإجراءات الرسمية ستتم خلال الأسبوع المقبل، بينما طلب ريفر بليت من ريال مدريد السماح لماستانتونو بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 مع الفريق الأرجنتيني قبل انضمامه إلى صفوف الميرينجي في شهر أغسطس/أب المقبل.

ويُعتبر فرانكو ماستانتونو (16 عامًا) أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، ولفت الأنظار بأدائه اللافت مع ريفر بليت، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يحسم ريال مدريد الصفقة لصالحه.

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