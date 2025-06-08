فرنسا تهزم ألمانيا بثنائية وتحصل على المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية (صور)

دوري الأمم الأوروبية، فاز منتخب فرنسا على نظيره ألمانيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

جاء هدف فرنسا الأول عن طريق النجم كيليان مبابي في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق مايكل أوليس في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة تحصد فرنسا المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025، فيما تحصل ألمانيا على المركز الرابع.

تشكيل فرنسا أمام ألمانيا



حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوستو، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، بادي، دين.

خط الوسط: تشاوميني، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ريان شرقي، كولو مواني، كيليان مبابي، تورام.

تشكيل ألمانيا أمام فرنسا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوشوا كيميش، جوناثان تاه، روبن كوخ، أنطون.

خط الوسط: ليون جوريتسكا، جروس، فيرتز.

خط الهجوم: ليروي ساني، ماكسيميليان ميتلشتيت، نيكلاس فولكروج.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أذيعت مباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

وكان منتخب ألمانيا صاحب الأرض، قد تعرض للخسارة أمام البرتغال في قبل النهائي

في المقابل، تلقى منتخب فرنسا خسارة من إسبانيا، بنتيجة 5-4.



وغاب عن فرنسا ضد ألمانيا كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، إثر إصابتهما عقب المشاركة أمام إسبانيا.

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