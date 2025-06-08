الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، سباليتي يعلن رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا

سباليتي، فيتو
سباليتي، فيتو

أعلن لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، مساء اليوم الأحد، عن إقالته من منصبه بشكل رسمي.

سباليتي يعلن رحيله عن منتخب إيطاليا في مؤتمر صحفي 

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "خلال الساعات الماضية، كنت مع الرئيس جرافينا، الذي أبلغني أنه سيتم إعفائي من مهمتي كمدرب للمنتخب".

وأردف: "لقد حزنت لذلك، فلم أكن أنوي التراجع.. كنت أفضل البقاء في مكاني، والاستمرار في أداء عملي".

وكان الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، كتب قبل قليل عبر حسابه على منصة "إكس": "لوتشيانو سباليتي يستعد الآن لمغادرة منصب مدرب المنتخب الإيطالي".

خسارة إيطاليا الكبيرة من النرويج 

وأضاف: "دارت مناقشات مع الاتحاد الإيطالي في الساعات القليلة الماضية، عقب الهزيمة 0-3 أمام النرويج (في تصفيات كأس العالم 2026)، وقد يُعلن سباليتي رحيله عن تدريب المنتخب قريبًا.. فترة سباليتي كمدرب للمنتخب الإيطالي، يمكن اعتبارها منتهية".

جدير بالذكر أن الآزوري لم يشارك في آخر نسختين، من بطولة كأس العالم.

ويرتبط كلاوديو رانييري وستيفانو بيولي بخلافة سباليتي، بحسب تقارير صحفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوتشيانو سباليتي سباليتي منتخب إيطاليا إيطاليا النرويج

مواد متعلقة

النرويج يكتسح إيطاليا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

أسطورة منتخب إيطاليا: الأهلي قادر على تمثيل الكرة الإفريقية وصنع الفارق في مونديال الأندية

أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا: محمد صلاح لاعب خارق وبطل هذا العام

أتشيربي يهاجم مدرب منتخب إيطاليا ويكشف حقيقة تهربه من معسكر الأتزوري

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

تطلق اسمه على أحد الشوارع، العاشر من رمضان تخلّد ذكرى بطلها خالد عبد العال

دوري الأمم الأوروبية، منتخب فرنسا يتقدم على ألمانيا 1-0 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

المزيد
الجريدة الرسمية