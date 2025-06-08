الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تستوعب 300 ألف حاج في الساعة، ضيوف الرحمن يتوافدون على منى لرمي الجمرات

رمي الجمرات، فيتو
رمي الجمرات، فيتو

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى وسط أجواء إيمانية وروحانية وخدمات متكاملة.

وفي ثالث أيام عيد الأضحى، يستقبل حجاج بيت الله الحرام، ثاني أيام التشريق، حيث يواصلون رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

 

رمي الجمرات

ويشهد مشعر الجمرات إحدى أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها السعودية في المشاعر المقدسة، توافد أعداد كبيرة من الحجاج بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من (300) ألف حاج في الساعة.

ويبقى الحجاج بمشعر منى أيام التشريق، حيث يرمون خلالها الجمرات الثلاث، بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.


طواف الوداع

ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

يأتي هذا بعدما اكتظت جنبات المسجد الحرام فجر الجمعة، في أول أيام عيد الأضحى بالحجاج لأداء طواف الإفاضة في أجواء إيمانية، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة.

وكانت أفواج الحجاج قامت منتصف، ليل الخميس الماضي، بالتحرك من مشعر مزدلفة، إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) وذلك بعد وقوفها على صعيد عرفات، وأداء الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيت الحجاج في مزدلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمرات الثلاث السعودية المسجد الحرام المشاعر المقدسة أيام عيد الأضحى بيت الله الحرام ثالث ايام عيد الاضحي حجاج بيت الله الحرام

مواد متعلقة

في أجواء إيمانية، حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في منى ( فيديو)

حجاج الجمعيات الأهلية يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

خير أيام الدنيا بعد عرفة.. بداية يوم القر.. سر تسميته.. حجاج بيت الله يرمون الجمرات الثلاث.. هذه أفضل الأعمال المستحبة فيه.. وذكر خاص لا يفوتك لنيل الثواب العظيم

الأكثر قراءة

موعد تلقي اعتذارات المشاركة في مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2025

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

مطلب جديد من ريبيرو لإدارة الأهلي

أسعار الفراخ اليوم الأحد ثالث أيام عيد الأضحى

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية