الجمعة 06 يونيو 2025
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171 جنسية.. أرقام عامة لموسم الحج 2025 (إنفوجراف)

المسجد الحرام، فيتو
المسجد الحرام، فيتو

 

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الحجاج المملكة الحج موسم الحج 2025

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