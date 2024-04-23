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ثقافة وفنون

بسبب نجله، رسالة من ماجد المصري لـ تامر حسني وكيف رد الأخير؟

تامر حسني وماجد المصري
تامر حسني وماجد المصري

حرص الفنان ماجد المصرى، على توجيه رسالة للفنان تامر حسني عبر حسابه علي موقع الصور الشهير “انستجرام” بعد ظهور ابنه أدهم معه فى حفله الأخير.

 

وقال ماجد المصرى: “شكرا جدا يا تيمو بجد فرصة كبيرة جدا ظهور آدم المصرى معاك”.

 

في هذا الصدد قرر تامر حسنى الرد على ماجد المصرى قائلا: “الفرصة دى هو يستاهلها لأنه موهوب بجد وأخلاقه عالية ده غير إنه ابن الغالى أوى أوى”.

 

وكان نشر الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”، من لقاء متلفز له في أحد البرامج العربية، علق من خلاله على أزمة مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، التي أثيرت في دولة الكويت.

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وقال ماجد المصري، في تصريحاته: «زنا المحارم موجود ولكن الجرأة في عرض الموضوع على المُشاهد، وتعدد الزوجات موجود والراجل ما بيعملش حاجة غلط لكن المفروض إنه يعلم زوجته، لكن أنا بقول إن زوجة واحدة تكفي طبعا».

 

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الفنان ماجد المصري الكويت الموضوع زوجة واحدة لا تكفي زوجة واحدة زنا المحارم

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