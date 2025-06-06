أنت العيد والعيدية، حساب قناة الأهلي يحتفي بانضمام زيزو للفريق

احتفى الحساب الرسمي لقناة النادي الأهلي على فيسبوك بالتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ونشر حساب قناة الأهلي صورة لـ أحمد سيد زيزو عبر الصفحة الرسمية وعلقت عليها: “عارف العيد والعيدية أنت الاتنين.. رسميًا أحمد السيد زيزو أهلاوي”.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو بولاية ميامي.

كما أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأول في أمريكا، الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

من جانبه أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وأضاف قائد الفريق أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

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