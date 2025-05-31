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رياضة

جراديشار يكشف موقف الأهلي من اللعب مع منتخب سلوفينيا ببطولة أمم أوروبا

جراديشار، فيتو
جراديشار، فيتو

كشف نيتس جراديشار، لاعب الفريق النادي الأهلي، إن مسؤولي القلعة الحمراء رفضوا بشكل قاطع، انضمامه لمنتخب بلاده تحت 21 عامًا.

وقال جراديشار في تصريحات تليفزيونية: الأهلي رفض انضمامي لمنتخب سلوفينيا تحت 21 عامًا، من أجل المشاركة في بطولة أمم أوروبا، ولا أستطيع أن أفعل شيئًا لأن الأهلي هو من يقرر.

وأكد جراديشار أنه لم يكن يعرف شيئًا عن الأهلي، حينما أبلغه وكيله بالعرض، لكنه نجح في معرفة كل شيء عن القلعة الحمراء، بعد إبلاغه بأن النادي يريد التعاقد معه.

وتابع: في مباراة بيراميدز طلب مني الأهلي أن أتواجد بشكل مبكر، من أجل المشاركة في هذه المباراة، وشاركت ونجحت في تسجيل أول هدف لي مع الفريق.

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جراديشار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نيتس جراديشار منتخب سلوفينيا مباراة بيراميدز سلوفينيا

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