بعد فوز الزمالك بكأس مصر، زيزو يطير إلى أمريكا للحاق ببعثة الأهلي

يغادر أحمد السيد زيزو صباح اليوم الجمعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانضمام إلى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الموجودة حاليًّا في مدينة ميامي الأمريكية لخوض منافسة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقل طائرة التي تقلع في تمام الساعة الثامنة صباحًا أحمد زيزو للحاق ببعثة الأهلي وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك عقب نهاية بطولة كأس مصر والتي حققها الأبيض علي حساب بيراميدز.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ووصلت بعثة الأهلي إلى ميامي مساء الخميس، بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت من مطار القاهرة الدولي مرورًا بالهبوط في مطار دبي «ترانزيت» ثم الوصول إلى أمريكا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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