أهداف الأهلى فى مونديال الأندية ٢٠٢٥.. خطة الأحمر تسويقيا ورقميا لتحقيق العلامة الكاملة فى كأس العالم

تبقى مشاركة النادى الأهلى المرتقبة فى كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا بمثابة فرصة ذهبية لتحقيق قفزات تسويقية ضخمة على عدة مستويات، خصوصًا أن البطولة ستكون بحلتها الجديدة بمشاركة 32 فريقًا، ما يضعها فى مرتبة قريبة من كأس العالم للمنتخبات.

وتشهد السطور التالية استعراض أبرز القفزات التسويقية المحتملة التى سيحققها الأهلى نظير ظهوره المنتظر فى كأس العالم للأندية أمريكا صيف 2025.

الانتشار العالمى للعلامة التجارية

الظهور فى بطولة عالمية بهذا الحجم يمنح الأهلى فرصة للانتشار خارج إفريقيا والعالم العربي، خصوصًا فى الأسواق الأمريكية والآسيوية. مع زيادة البحث عن اسم الأهلى عالميًا، وتفاعل الجماهير الدولية مع الفريق على السوشيال ميديا.

البطولة تُقام تحت أنظار كبريات الشركات العالمية، ما يُعزز فرص التفاوض على رعاة دوليين جدد.

وقالت مصادر داخل القلعة الحمراء إن الأهلى قد يجذب علامات تجارية غير تقليدية (مثل شركات تكنولوجيا، مشروبات طاقة وغيرهما).

أضافت: التواجد فى كأس العالم للأندية سيترتب عليه زيادة فى مبيعات المنتجات الرسمية من خلال طرح قمصان تحمل شعار المشاركة فى كأس العالم للأندية وهو أمر يمكن أن يؤدى إلى قفزة فى المبيعات.

إمكانية بيع منتجات خاصة للسوق الأمريكي

وأوضحت المصادر آن تعزيز القاعدة الجماهيرية الدولية سيكون مطروحا بقوة من خلال جذب الجاليات العربية والمصرية فى أمريكا لدعم الفريق.

وأضافت أن استهداف جماهير كرة القدم المحايدة التى تُشجع الفرق المشاركة فى البطولات الكبرى يبقى هدفا مرصودا أيضا.

وأشار مصدر آخر داخل إدارة التسويق بالنادى الأهلى إلى أن اللاعبين الذين يتألقون قد يصبحون هدفًا لأندية أوروبية وأمريكية، مما يفتح مجالًا لصفقات رابحة للنادى والأهلى قد يُسوّق نفسه كمنصة تصدير مواهب عالمية.

وواصلت: سيكون هناك إمكانية متوافرة لعقد اتفاقيات مع أندية أمريكية أو أكاديميات محلية لتبادل الخبرات أو تنظيم معسكرات تدريبية مستقبلًا.

من ناحية أخرى فإن مباريات الأهلى ستكون منقولة عالميًا، ما يُعطى فرصة لترويج المحتوى الخاص به (أفلام وثائقية، مقابلات، تقارير) مع توافر إمكانية التعاون مع شبكات إعلام أمريكية لإنتاج محتوى مشترك بجانب تعزيز القيمة السوقية للنادى حيث إن مشاركة الأهلى وظهوره بشكل مشرف قد ترفع من قيمته السوقية ككيان، وتجعله أكثر جذبًا للمستثمرين أو لصفقات تسويق مستقبلية.

وسيضمن الأهلى مبلغًا قدره 9.55 مليون دولار أمريكى نظير مشاركته فى البطولة، وهو نفس المبلغ المخصص لكل نادٍ من إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.

توزيع الجوائز بين القارات

وخصص فيفا جوائز مالية متفاوتة للأندية المشاركة من مختلف القارات، حيث تحصل الأندية الأوروبية على مبالغ تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، بينما تحصل الأندية من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار، وأندية أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار.

وعلى صعيد استعدادات فريق الكرة لمنافسات كأس العالم للأندية أمريكا 2025 كشف مصدر داخل النادى الأهلى ملامح قائمة أجانب الأهلى فى مونديال الأندية المقبل.

وأكد المصدر أنه حال استمرار قيد خمس لاعبين أجانب كما هو معتاد ستشمل قائمة أجانب الأهلى كل من: أشرف دارى ويحيى عطية الله ومحمد على بن رمضان وجراديشار وأشرف بن شرقي، مع استبعاد التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد الاستقرار على عدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن الأمر منتهى بالنسبة للتونسى على معلول الذى سيكون خارج حسابات الجهاز الفنى فى كأس العالم للأندية بعد الإستقرار على عدم تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى حيث تم ابلاغ اللاعب بهذا الأمر تجنبا لحدوث أى أزمات.

وقالت مصادر داخل الأهلى أن هناك محاولات لاصطحاب معلول فى رحلة أمريكا بشكل شرفى تقديرا لجهود اللاعب ومسيرته مع الفريق على مدار عشر سنوات ارتدى فيها قميص النادي.

واشارت المصادر إلى أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى طلب وضع نهاية جيدة لمشوار اللاعب التونسى مع الفريق تقديرا لمجهوده مع الفريق منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من الصفاقسى التونسى فى ولاية المجلس السابق برئاسة محمود طاهر.

كما يرغب الأهلى فى إقامة حفل تكريم ضخم التونسى على معلول تقديرا له ولمسيرته مع الفريق مع تقديم عرضا له للعمل فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ان تولى مهام جلب اللاعبين المميزين من شمال أفريقيا بضمه الى إدارة الاسكاوتنج الخاصة بالنادى للتنقيب عن اللاعبين المميزين فى شمال أفريقيا.

وفيما يتعلق بيحيى عطية الله قالت مصادر ان عقد استعارة اللاعب من سوتشى الروسى بها بند تواجده مع الفريق فى كأس العالم للأندية حيث تنتهى الإعارة بنهاية مونديال العالم وبعدها سيكون خارج القلعة الحمراء بعد الإستقرار أيضا على عدم تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الأهلى اتفق مع التونسى محمد على بن رمضان لاعب فرينكافورسى المجرى الذى انهى اتفاقه للانتقال إلى الأهلى بداية من منافسات كأس العالم للأندية أمريكا 2025 على إنهاء كافة تأشيرات دخول أمريكا خاصة وأنه مازال متواجدا مع فريقه المجرى لعدم انتهاء المنافسات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.