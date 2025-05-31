السبت 31 مايو 2025
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حوادث

مرور القاهرة يحرر 239 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بشبرا

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء طارق راشد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط المخالفين المؤثرين في حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بمنطقة شبرا مصر.

 

مخالفة مرورية بشبرا مصر

وأسفرت الحملة  خلال 24 ساعة بمنطقة شبرا مصر عن تحرير 239 مخالفة مرورية تنوعت ما بين “ مخالفة السير بدون تراخيص، دراجة نارية مخالفة، مخالفة تجاوز السرعة المقررة، مخالفات موقف عشوائى، مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفات شروط التراخيص”.

وتحررت المحاضر اللازمة وتم عرضها على النيابات المختصة للتحقيق، وجارى إستمرار الحملات المرورية.
  وتواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة لضبط المخالفات المرورية ؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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