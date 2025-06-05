التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

دوري الأمم الأوروبية، يلتقي منتخب إسبانيا نظيره فرنسا، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب "مرسيدس بنز أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتعد مباراة الليلة هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، بعد اللقاء الشهير في نهائي نسخة 2021، والذي حسمته فرنسا لصالحها بنتيجة 2-1.

تشكيل إسبانيا ضد فرنسا

تشكيل فرنسا ضد إسبانيا

ويلتقي الفائز من مباراة إسبانيا وفرنسا مع منتخب البرتغال، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل، على ملعب "أليانز أرينا".

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية



تنطلق مباراة إسبانيا ضد فرنسا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة إسبانيا أمام فرنسا



تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا اليوم في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN SPORTS 3.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، وذلك عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 5/5 بالدور ربع النهائي.

بينما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ذاته عقب الفوز على كرواتيا بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح، عقب تعادل المنتخبين في لقائي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي بنتيجة 2/2.

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