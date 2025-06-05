ترامب يكشف سبب استبعاد مصر من قرار حظر سفر فرضه على 15 دولة (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، سبب عدم فرض حظر سفر على مواطني جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة.

ترامب يوقع قرار بحظر سفر مواطني 15 دولة إلى أمريكا

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالبيت الأبيض: «الدول التي شملها القرار لا تضبط الأمور، أما مصر فنتعامل معها بشكل وثيق».

Trump justifies his new travel ban, including exclusion of Egypt, where the Boulder terrorist suspect is from:



"Egypt... [has] things under control. The countries that we have don't have things under control.... We don't want to have other bad people coming into our country." pic.twitter.com/UfIExf0DvW June 5, 2025

وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي بي إس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارًا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.

ويفرض قرار ترامب قيودًا صارمة ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية، وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما يفرض قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

ويأتي الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.