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خارج الحدود

ترامب يكشف سبب استبعاد مصر من قرار حظر سفر فرضه على 15 دولة (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، سبب عدم فرض حظر سفر على مواطني جمهورية مصر العربية إلى الولايات المتحدة.

ترامب يوقع قرار بحظر سفر مواطني 15 دولة إلى أمريكا 

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالبيت الأبيض: «الدول التي شملها القرار لا تضبط الأمور، أما مصر فنتعامل معها بشكل وثيق».

وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي بي إس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرارًا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.

ويفرض قرار ترامب قيودًا صارمة ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية، وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما يفرض قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

ويأتي الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة.

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