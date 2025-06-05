وجعلنا بينكم مودة ورحمة، زوجة تخفف حرارة الجو على زوجها في عرفات (فيديو)

موسم الحج 2025، تداولت وسائل الإعلام السعودية مقطع فيديو لزوجة تقوم برش رذاذ المياه على زوجها أثناء تواجدهما في مشعر عرفات لتأدية الركن الأكبر من الحج وذلك لتخفيف حرارة الجو.

زوجة تخفف حرارة الجو على زوجها في عرفات

وفي هذا المشهد المليء بالمودة والرحمة، أعرب الزوجان عن سعادتهما بتأدية فريضة الحج معا، وعن حالة التقوى والراحة النفسية التي تغمر الأجواء خاصة في يوم عرفات.



في يوم تغمره الرحمات وتعلو فيه الأصوات بالتكبير والدعاء، توجه حجاج بيت الله الحرام بأكف الضراعة إلى الله لطلب المغفرة والرحمة والعفو.

حجاج بيت الله يرفعون أكف الضراعة إلى الله

وفي مشهد مهيب، نشرت قناة الإخبارية السعودية، فيديو يظهر آلاف من حجاج بيت الله الحرام يرفعون أكف الضراعة إلى الله من فوق جبل عرفات، وهم يذرفون الدموع طلبا للمغفرة والعفو.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تسابق الحجاج للصعود إلى "جبل الرحمة" في مشاهد ازدانت بها أرجاء مشعر عرفات المقدس، وسط تعالي أصوات "لبيك اللهم لبيك"، رافعين أكفهم بالدعوات، ليستعدوا بعد غروب شمس اليوم بالنفرة إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها.

خطط تنظيمية واسعة

في الوقت ذاته، شهدت المنطقة المجاورة لجبل الرحمة مشروع تطوير وتحسين، سعيًا للارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة لضيوف الرحمن.

كما تشهد ساحات مشعر عرفات تواجدا مكثفًا للجهات الحكومية من مختلف القطاعات الأمنية والطبية والبلدية، في خطط تنظيمية واسعة، حيث يتم تشغيل مستشفى جبل الرحمة، وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة في نطاق المشعر، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الفورية لكافة ضيوف الرحمن.

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